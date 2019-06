EU-domstolen: Polsk domstolsreform er lovstridig

NTB utenriks

Den kontroversielle polske reformen undergraver prinsippet om at dommere ikke kan fjernes, et prinsipp som er avgjørende for dommernes uavhengighet, fastslår domstolen.

Bakteppet er at Polen i fjor senket pensjonsalderen for dommere til 65 år.

EU-domstolen mener det er alvorlig grunn til tvil om de virkelige motivene bak reformen, som ifølge EU-domstolen berører én av tre sittende dommere, og som også gir nye fullmakter til den polske presidenten.

Ifølge EU-domstolen er det avgjørende at dommere er fri fra ytre innblanding og press.

EU-kommisjonen brakte saken inn for domstolen i Luxembourg av frykt for politisk kontroll med rettsvesenet i Polen.

(©NTB)