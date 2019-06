Donald Trump avviser amerikansk Khashoggi-etterforskning

NTB utenriks

Khashoggi var bosatt i USA og jobbet blant annet for avisa Washington Post da han ble drept inne på det saudiarabiske konsulatet i den tyrkiske storbyen Istanbul i fjor.

Etter at en rapport om drapet ble lagt fram i FN i forrige uke, er USA blitt anmodet om å la FBI etterforske saken. Men under et intervju på programmet «Meet the press» på NBC søndag sa president Donald Trump at han ikke vil starte noen ny etterforskning av drapet.

Trump omtalte Midtøsten som et «ondskapsfullt og fiendtlig sted» og sa at Iran og andre land i området også har gjort seg skyldige i tilsvarende handlinger som Saudi-Arabia er beskyldt for. Trump pekte også på at han mener Khashoggi-saken allerede er blitt tungt etterforsket.

– Saudi-Arabia er en stor kunde av amerikanske produkter. Dette betyr noe for meg. De skaper mange arbeidsplasser, sa Trump videre om saken og viste til at USA selger våpen for mange penger, handel som i stedet ville gått til Kina eller Russland, dersom ikke landet får handle med USA.

– Ta pengene, ta pengene, sa Trump.

