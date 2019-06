Danske Bank sparker direktør

NTB utenriks

Nielsen overtok i oktober som midlertidig toppsjef i Danske Bank da bankens daværende toppsjef Thomas Borgen gikk av.

1. juni overtok Nielsen som leder for personmarkedet i Danmark, en stilling han må forlate etter bare tre uker. Bakgrunnen er en sak der 87.000 danske kunder har måttet betale for høye gebyrer på investeringsprodukter.

Nielsen var bankdirektør og sjef for bankens virksomhet rettet mot privatkunder i Danmark da gebyrene ble fastsatt i 2017, og bankens styre mener derfor at han ikke kan fortsette i sin nåværende stilling.

Banken skal nå kompensere kundene som har betalt for mye i gebyrer og opplyser at det i alt dreier seg om rundt 400 millioner danske kroner.

Danske Bank har vært i hardt vær de siste årene, etter avsløringer om at store beløp hadde passert gjennom bankens filial i Estland uten at prosedyrer for å avsløre hvitvasking ble fulgt.

Filialen kan ha blitt brukt til å hvitvaske milliarder av kroner fra blant annet Russland og Aserbajdsjan i løpet av en åtteårsperiode.

En intern granskning konkluderte med at transaksjoner for rundt 1.500 milliarder danske kroner hadde passert gjennom filialen, mange av dem mistenkelige.

En intern granskningsrapport resulterte i september med at den daværende toppsjefen Thomas Borgen gikk av.

