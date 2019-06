Bolton og Patrusjev møtes i Jerusalem

NTB utenriks

Hva John Bolton, hans russiske motpart Nikolaj Patrusjev og israelske motpart Meir Ben-Shabbats skal snakke om under sitt to dager lange møte, er ikke kjent, men ingen vil bli forbauset om Iran står på dagsorden.

Bolton har lenge ivret etter å bruke militærmakt mot Iran for å tvinge landets regime i kne, en strategi Israel som et av få land i verden har applaudert.

Russland og europeiske land advarer og nekter også å slutte opp om det svært strenge sanksjonsregimet USA har innført mot Iran.

– Russland vil ta hensyn til Irans interesser og gjøre israelerne og amerikanerne kjent med dem, sa Patrusjev før avreisen fra Moskva.

Fredsplan

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller møtet i Jerusalem «historisk og uten sidestykke» og mener at det er «et svært viktig møte for å sikre stabilitet i en urolig tid i Midtøsten».

Møtet i Jerusalem finner sted samtidig med at president Donald Trumps svigersønn og nære rådgiver Jared Kushner presenterer deler av sin mye omtalte fredsplan for Midtøsten under en konferanse i Bahrain, en plan Trump selv har omtalt som «århundres avtale».

Palestinske myndigheter boikotter imidlertid Kushners konferanse, og israelske myndigheter er ikke invitert ut fra et ønske om ikke å politisere konferansen.

Holder seg borte

EU og land som Norge vil heler ikke delta på politisk nivå i Bahrain, og viktige aktører som Russland og Kina holder seg også borte.

Spørsmål om opprettelse av en palestinsk stat, Israels okkupasjon, Jerusalems status og palestinske flyktningers krav om å få vende hjem, vil ifølge Det hvite hus ikke bli berørt i Bahrain.

– EU holder fast på kravet om en politisk løsning for opprettelse av en palestinsk stat, side ved side med den israelske staten, samt en klar status for Jerusalem og med respekt for internasjonale parametere som er godt kjent, slo EUs utenrikssjef Federica Mogherini fast i forrige uke.

