Mislykket kuppforsøk i Etiopia - forsvarssjef drept

Lørdag ettermiddag angrep en «drapspatrulje» et møte mellom høytstående embetsmenn i Bahir Dar, som er hovedstad i regionen Amhara, opplyser statsminister Abiys kontor søndag.

Ambachew Mekonnen, som leder regjeringen i den autonome regionen, ble drept i angrepet, sammen med en av sine rådgivere. I tillegg ble regionens justisminister ble såret.

Angrepet ble angivelig ledet av Amharas sikkerhetssjef Asaminew Tsige, som i fjor ble løslatt fra fengsel. Han hadde da sonet nesten ti år for et kuppforsøk i 2009.

Søndag kveld skal situasjonen i Amhara være under myndighetenes kontroll, ifølge en uttalelse fra statsministerens kontor.

– Koordinert angrep

Noen timer senere ble forsvarssjef Seare Mekonnen ble drept i hjemmet sitt av sin egen livvakt. Også en pensjonert general ble drept i dette angrepet, som fant sted i Bole-distriktet i hovedstaden Addis Abeba, der mange diplomater, bistandsarbeidere og utlendinger bor.

Det opplyser statsministerens talskvinne Billene Seyoum søndag. Hun sier de to angrepene synes å være koordinerte.

– I det som synes å være et koordinert angrep, ble Seare Mekonnen drept i hjemmet sitt av sin livvakt, sier hun.

Kilder opplyser til AFP at livvakten skal være pågrepet, men at Asaminew er på frifot. AP får bekreftet disse opplysningene av to ikke navngitte tjenestemenn.

Analytikeren William Davison, som jobber for tenketanken International Crisis Group (ICG), sier til samme nyhetsbyrå at Asaminew «sannsynligvis» var i ferd med å bli fjernet fra sin post som sikkerhetssjef.

Davison sier at han aktivt har jobbet for at Amhara skulle gjøre krav på områder i naboregionen Tigray, og at han skal ha trent opp militser.

Reformvennlig statsminister

Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i april i fjor og har siden da gjennomført en rekke reformer. Han har forsøkt å liberalisere det autoritære styret til sine forgjengere, og han har undertegnet en fredsavtale med nabolandet Eritrea.

Som ledd i endringsprosessene er en rekke militæroffiserer og ledere i landets etterretning blitt pågrepet.

Statsministeren var ikledd militæruniform da han fortalte om kuppforsøket i en TV-sendt tale natt til søndag.

– Det etiopiske folket tror ikke på å tvinge folket til stillhet, på drap eller på å påberope seg makt ved å kreve blodet til sine brødre og søstre. De aksepterer ikke totalitære regimer. Det har de vist gjennom en felles kamp, sa han.

