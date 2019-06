Iran mener amerikansk drone befant seg i iransk luftrom i mai

NTB utenriks

Zarif sier dronen hadde trengt seg inn på iransk territorium tross den 26. mai, tross flere advarsler.

Ifølge ham var det snakk om et amerikanskprodusert MQ9 Reaper-fly, som også brukes for å utføre luftangrep.

Det skjer dagen etter at han på samme plattform la ut et kart som ifølge ham skal bevise at den amerikanske dronen, som tidligere denne uken ble skutt ned av den iranske Revolusjonsgarden, oppholdt seg i iransk luftrom.

Zarif angir også nøyaktige koordinater for hvor dronen skal ha vært da den ble skutt ned. Forsvarsdepartementet i USA har på sin side blankt avvist den iranske påstanden og presentert andre koordinater. De angir et sted i internasjonalt luftrom over Hormuz-stredet hvor USA mener den militære dronen ble skutt ned.

