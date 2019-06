Erdogan gratulerer opposisjonskandidat i Istanbul

NTB utenriks

– Jeg gratulerer Ekrem Imamoglu, som basert på foreløpige resultater har vunnet valget, skriver Erdogan på Twitter.

– Nasjonens vilje har nok en gang blitt manifestert i dag, het det videre søndag kveld.

Opposisjonskandidaten Imamoglu fra partiet CHP vant valget og sørget dermed for at Erdogans kandidat Binali Yildirim fra Lov- og rettferdighetspartiet AKP ikke blir ny ordfører i landets største by.

Yildirim erkjente nederlaget allerede tidligere søndag kveld.

I uken før valget kritiserte Erdogan Imamoglu for å være en løgner og anklaget ham for å ha forbindelser til terrororganisasjoner.

