Trump utsetter deportering av migranter med to uker

NTB utenriks

Det skriver han på Twitter.

Trump sa mandag at «flere millioner» av immigranter som oppholder seg ulovlig i USA, ville bli deportert fra søndag.

– Amerikanske innvandringsmyndigheter vil i neste uke vil starte prosessen med å fjerne flere millioner fremmede som oppholder seg ulovlig og på illegalt vis har tatt seg inn i landet. De vil bli uttransportert like raskt som de kommer inn, skriver presidenten i en twittermelding mandag kveld.

En talsmann for Trumps regjering opplyste da at innsatsen ville være rettet mot de over én million menneskene som har fått utstedt en siste utsendelsesordre, men fremdeles oppholder seg i landet.

AFP og NBC News skriver at om lag 2.000 familier var ventet å bli rammet i massepågripelsene, som skulle starte allerede søndag.

Trump har truet med stadig mer drastiske handlinger for å stanse strømmen av innvandrere fra mellomamerikanske land, som har steget markert i løpet av tiden han har sittet som president. Trump har blant annet den siste tiden brukt tolltrusler for å få Mexico med på kravene om økt grensekontroll.

Innvandring var en viktig valgkampsak for Trump-kampanjen i 2016, og han er ventet å bruke saken på nytt mens han sparker i gang valgkampen foran valget i 2020.

