Russland innfører flystopp for georgiske flyselskap

NTB utenriks

Kreml sier utestengelsen skjer for å «sikre Russlands nasjonale sikkerhet og beskytte russiske statsborgere mot kriminelle og ulovlige aktiviteter».

Det skjer etter store anti-russiske demonstrasjoner i den tidligere sovjetrepublikken Georgia. Forbudet, som er midlertidig, trer i kraft 8. juli, heter det på Kremls nettsider.

Uroen oppsto da den russiske parlamentarikeren og kommunisten Sergej Gavrilov besøkte nasjonalforsamlingen i hovedstaden Tbilisi, noe som satte sinnene kok.

Hundrevis ble skadd i sammenstøt med politiet da rasende anti-russiske demonstranter forsøkte å storme nasjonalforsamlingen. De krevde også at lederen for forsamlingen, Irakli Kobakhidze, måtte gå av, noe han til slutt gjorde.

Myndigheter anbefaler nå reiseselskap å slutte med salg av pakkereiser til Georgia, og råder russiske turister til å dra hjem.

Russland og Georgia utkjempet en kort, men blodig krig i 2008, da den georgiske presidenten Mikhail Saakasjvili utfordret Russlands kontroll over de to regionene Abkhasia og Sør-Ossetia. Den endte med at Georgia ble fullstendig overmannet, og førte til sterke provestlige strømninger i landet.

