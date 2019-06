Stemmene ved presidentvalget i Guatemala telles på nytt

NTB utenriks

Beslutningen om å telle stemmene på nytt ble tatt av lederen av landets høyesterett, president Julio Solorzoano, torsdag. I en uttalelse til mediene forklarer rettspresidenten at valget var tatt for å «rydde opp i uenigheter» etter valget. Arbeidet med å telle opp stemmene begynner mandag.

Sentrum/venstre-orienterte tidligere førstedame Sandra Torres gikk ut av første valgomgang med 25,7 prosent da stemmene var talt opp etter valget søndag. På andreplass kom den konservative Alejandro Gimmattei som fikk 14 prosent.

Begge hadde derfor regnet med at å få stille mot hverandre i andre valgomgang den 11. august. Flere av de øvrige kandidatene som kom lenger ned på listen, har derimot reagert på gjennomføringen av valget. Venstreorienterte Thelma Cabrera sa torsdag at det var åpenbart at det hadde foregått valgfusk.

I flere byer brøt det torsdag ut demonstrasjoner i protester mot valgresultatet, og en person ble drept. Det ble blant annet trukket fram at flere kandidater var blitt nektet å stille til valg. Lederen av landets valgkommisjon har forlatt Guatemala etter å ha blitt truet etter valget.

(©NTB)