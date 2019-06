Iranske kilder: Ble advart av Trump om planlagt angrep

NTB utenriks

Iran og USA har ikke diplomatiske forbindelser, og budskapet fra Trump skal ha blitt formidlet av Oman.

Samtidig som Trump angivelig advarte om et planlagt angrep, skal han også ha sagt at han var imot krig og at han ønsker samtaler med Iran.

– Han ga oss en kort tidsfrist til å svare, sier en ikke navngitt iransk tjenestemann til Reuters.

Iranerne svarte angivelig at det er Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, som må ta en avgjørelse om eventuelle samtaler. I tillegg skal iranske myndigheter ha gjort det klart at et angrep på Iran vil få regionale og internasjonale konsekvenser.

Ifølge avisa New York Times ble et amerikansk angrep på iranske radarstasjoner, rakettbatterier og andre mål godkjent av Trump torsdag. Men han skal senere ha ombestemt seg og innstilt angrepet.

Den spente forholdet mellom Iran og USA er blitt ytterligere forverret etter at Iran natt til torsdag skjøt ned et amerikansk militært førerløst fly. Iran hevder dronen befant seg i iransk luftrom, mens USA mener den ble skutt ned i internasjonalt luftrom.

