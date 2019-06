Fullt trykk i demonstrasjoner i Hongkong

NTB utenriks

Rett før morgenrushet fredag samlet demonstrantene seg utenfor regjeringskontorene, og da kvelden kom, var det stadig en stor folkemengde der. Ingenting tyder på at aksjonslysten er avtagende.

Foranledningen til fredagens ansamling var at fristen som demokratiforkjempere hadde satt for at regjeringen skulle trekke tilbake det omstridte lovforslaget om utlevering til Kina, utløp kvelden før.

Lå an til bråk

Tidligere på dagen gikk demonstrantene mot Harcourt Road og lobbyen til skattekontoret i Revenue Tower, og det lå sammenstøt i luften. Men oppfordringer fra politiet sentralt om at folk skulle roe seg og trekke seg vekk, synes å ha hatt effekt.

Mange av demonstrantene dro så til politiets hovedkvarter, der de omringet bygningen mens de ropte slagord som «skam dere, politibøller» og «løslat de rettferdige».

– Vi ber politiet unnskylde seg overfor folket for den brutale framferden de viste 12. juni, krevde aktivisten Joshua Wong. På den dagen avfyrte politiet 150 runder med tåregass og gummikuler, og ubevæpnede demonstranter ble slått med skjold og køller.

Nekter å gi seg

Demonstrantene er klare i sine krav: De nekter å gi seg før Hongkongs leder, den Beijing-lojale Carrie Lam, trekker seg. De krever også at demonstranter som har blitt fengslet i løpet av de siste ukenes protester, må løslates.

Politiet har bedt demonstrantene om fredelig å fjerne seg fra politihovedkvarteret, men fredag ettermiddag lokal tid var det lite som tydet på at demonstrantene ville følge oppfordringen.

Voldelige sammenstøt

De siste ukene har flere millioner mennesker protestert i Hongkong etter at myndighetene la fram et omstridt lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina. Flere ganger har det endt med voldelige sammenstøt med opprørspolitiet.

Etter protestene har Carrie Lam lagt forslaget på is, men demonstranter krever at hun går av og at forslaget forkastes helt.

Hongkong har vært en del av Kina siden 1997, men har delvis selvstyre, populært kalt «ett land, to systemer». Det innebærer friheter som ikke er lov på Fastlands-Kina.

