Forsker: Trumps «angrepsordre» kan være psykologisk krigføring

Flere medier skriver at det amerikanske militæret torsdag forberedte et angrep på radarstasjoner, rakettbatterier og andre mål i Iran.

Angrepet ble godkjent av Trump, forteller kilder i den amerikanske regjeringen til New York Times. Men presidenten skal senere ha ombestemt seg og droppet planene.

Selvik påpeker at påstandene om angrepsplanene sender et signal til Iran om at landets handlinger kan få store konsekvenser.

– De kan dermed være et ledd i psykologisk krigføring, sier Selvik til NTB.

– Det handler om å skremme fienden med ord eller trusler om krig, legger han til.

NUPI-forskeren sier vi ikke vet om amerikanske journalister selv har fått fatt i hemmelige opplysninger om et angrep, eller om opplysningene bevisst er lekket av USAs regjering.

