EU vil ikke blande seg inn i konflikten med Iran

– Jeg mener det noen ganger er bedre ikke å blande seg inn. De største problemene i vår historie ble alltid framprovosert av for aktiv politikk, ikke for passiv. Vi følger selvfølgelig situasjonen tett og er veldig bekymret over utviklingen i Golfregionen. Men fra et pragmatisk ståsted var det ingen grunn til å forberede en spesifikk europeisk uttalelse om dette. Jeg mener vår posisjon i denne saken er ganske ansvarlig, sa EUs president Donald Tusk etter EUs toppmøte i Brussel fredag.

Tysklands statsminister Angela Merkel kunne fortelle at stats- og regjeringssjefenes utenrikspolitiske rådgivere har vært i samtaler om situasjonen på sidelinjene av toppmøtet.

– Vi er naturligvis bekymret over situasjonen, og vi setter vår lit til diplomatiske forhandlinger om en politisk løsning på en svært anspent situasjon, sa hun.

Frankrikes president Emmanuel Macron la til at det også har vært direkte kontakt med Iran.

– Først og fremst må vi unngå en eskalering, sa Macron og understreket at dette er noe alle involverte parter må ta ansvar for.

