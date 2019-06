EU-toppene brukte bare noen minutter på brexit

NTB utenriks

Brexit var siste punkt på møteplanen da toppmøtet ble avrundet fredag. Etter at lederne i Det europeiske råd hadde snakket om eurosonen, tvitret president Donald Tusks talsmann at brexit var neste post på programmet. Det var varslet at det kunne ville bli en kort orientering, og det slo til. Bare ti minutter senere kom meldingen om at toppmøtet var over.

– Vi har ærlig talt ingenting nytt å tilføye. Nå venter vi på den nye britiske statsministeren, sa Tusk da han møtte pressen etter toppmøtet.

Han tilføyde at utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandlet fram, ikke er åpen for reforhandling.

– Brexitprosessen kan kanskje bli enda mer spennende nå enn før på grunn av noen personlige beslutninger i London. Men ingenting har endret seg når det gjelder vår posisjon, sa Tusk.

Britenes avtroppende statsminister Theresa May hadde allerede vendt nesen hjemover, ettersom fredagens program kun var for de 27 landene som fortsetter sammen etter at Storbritannia forlater unionen.

De konservative skal i løpet av de nærmeste ukene velge en ny partileder og statsminister etter May.

