EU får ikke lederkabalen til å gå opp

NTB utenriks

EUs president Donald Tusk hadde egentlig som mål å nå enighet om nominasjonene til EUs toppverv da stats- og regjeringssjefene var samlet til middag i Brussel torsdag kveld.

Men i praksis ga han opp allerede før maten kom på bordet.

«I går var jeg forsiktig optimist», skrev Tusk på Twitter etter en forberedende samtale med Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron.

«I dag er jeg mer forsiktig enn optimistisk», fortsatte han.

Strengt hemmelighold

Nesten ingen andre enn stats- og regjeringssjefene fikk slippe inn i rommet under de følsomme diskusjonene, som gikk for seg over grønn asparges med røykelaks og ristede mandler til forrett, oksestek med rucola og røstipoteter til hovedrett og jordbær med lime til dessert.

Samtidig ble mobilsignalene i rommet bli jammet – for å sikre mot lekkasjer fra stats- og regjeringssjefene selv.

Tusk åpnet middagen med å fortelle at situasjonen per nå er at ingen av de offisielle kandidatene til toppvervene har tilstrekkelig støtte til å kunne bli valgt.

– Det var ikke noe flertall for noen kandidat. Det var enighet på toppmøtet om at det trengs en pakke som gjenspeiler mangfoldet i EU, oppsummerte Tusk da han møtte pressen etterpå.

Går til parlamentet

Merkel sa det hadde vært intense diskusjoner om fordelingen av toppjobbene, men at de foregikk i en vennskapelig ånd med et mål om å komme fram til en felles løsning.

– Vi trenger å komme fram til en felles posisjon sammen med EU-parlamentet, som skal velge presidenten etter at vi har kommet med vår nominasjon. Vi har derfor bedt Tusk konsultere med parlamentet og partigruppene innen kort tid, sa Merkel.

Hun la til at stats- og regjeringssjefene ikke stemte over noen kandidater torsdag kveld.

Ekstramøte

Ifølge Tusk vil det nå bli holdt et ekstra toppmøte om kvelden søndag 30. juni for å diskutere saken videre.

Det er dagen etter avslutningen av G20-toppmøtet i Osaka i Japan og bare to dager før det nye EU-parlamentet skal holde sin første plenumssamling etter valget i slutten av mai.

Stats- og regjeringssjefenes håp har vært bli enige om en pakke med navn før plenumssamlingen der det nyvalgte EU-parlamentet skal velge sin president.

Fem poster

Et intenst diplomati har pågått de siste dagene, med telefonsamtaler og møter på kryss og tvers av kontinentet.

Det er fem poster som skal fylles:

* President for EU-kommisjonen. Dette er den tyngste posten. Dagens kommisjonspresident er luxembourgeren Jean-Claude Juncker (64).

* President for Det europeiske råd. Sittende president er polske Donald Tusk (62).

* EUs utenrikssjef. Dagens utenrikssjef er italienske Federica Mogherini (46).

* President for Den europeiske sentralbanken. Denne posten regnes ikke som en politisk utnevnelse. Sittende president er italienske Mario Draghi (71).

* President for EU-parlamentet. Dette valget har stats- og regjeringssjefene ingen direkte innflytelse over. Sittende president er Antonio Tajani (65).

Ikke uvanlig

Ifølge Irlands statsminister Leo Varadkar er det ikke uvanlig at det må flere runder til i slike prosesser.

– Det går ofte raskere å velge en ny pave enn å fylle akkurat disse stillingene, sa han.

(©NTB)