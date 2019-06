Trump antyder at nedskyting av amerikansk drone kan ha vært en feil

NTB utenriks

Uttalelsen kommer etter at Trump tidligere skrev på Twitter at Iran har gjort en meget stor feil, et halvt døgn etter at Iran skjøt ned en amerikansk drone.

Trumps melding ble lagt ut torsdag morgen amerikansk tid og var svært kortfattet.

– Iran gjorde en svært stor feil! skrev presidenten.

Etter at meldingen ble publisert steg prisen på amerikansk lettolje over 6 prosent. Prisen på nordsjøolje av Brent-kvalitet sted 4,7 prosent til 64,7 dollar fatet.

Senere torsdag uttaler Trump at Iran feilaktig kan ha skutt ned den amerikanske dronen, og sier at noen kanskje har vært "løssluppen og dum".

– Jeg synes det er vanskelig å tro at det var med vilje, sier Trump i en kommentar fra Det hvite hus.

– Jeg har en følelse av at det var en feil begått av noen som ikke burde gjort det, fortsetter presidenten.

Den iranske Revolusjonsgarden har opplyst å ha skutt ned en amerikansk overvåkingsdrone i iransk luftrom, mens det amerikanske forsvaret sier at den ble skutt ned i internasjonalt luftrom.

Nedskytingen skjedde like ved det strategisk viktige Hormuzstredet. Det trange stredet forbinder Omanbukta med Persiabukta. Iran ligger rett nord for sundet. Om lag 20 prosent av verdens råolje går med tankskip gjennom stredet, ifølge Wikipedia.

