Tåregass mot demonstranter utenfor Georgias nasjonalforsamling

Det er gjort minst to forsøk på å ta seg inn i nasjonalforsamlingen, ifølge AP. Noen demonstranter bærer skjold de har tatt fra politiet, og torsdag kveld ser det ikke ut til at tåregassen får folkemengden til å besinne seg.

Mer enn 10.000 personer demonstrerer i byen etter at den russiske parlamentarikeren Sergeij Gavrilov holdt en tale i den georgiske nasjonalforsamlingen. Han er i landet som deltaker på et internasjonalt forum for ortodokst kristne land.

Den russiske politikerens opptreden i det markert provestlige landet har vekket reaksjoner. Georgia tapte i 2008 en kort, men blodig krig med Russland om utbryterregionene Abkhasia og Sør-Ossetia.

Bilder i sosiale medier viser en kaotisk situasjon med en stor folkemengde på stedet.

