Saudi-Arabia anklager opprørere i Jemen for rakettangrep mot avsaltingsanlegg

Landets statskontrollerte nyhetsbyrå siterer torsdag en talsmann i militæret som sier at heller ingen mennesker ble skadd.

Angrepet skal ha blitt gjennomført sent onsdag kveld.

Houthi-opprørerne, som støttes av Iran, har via sin satellittkanal Al-Masirah hevdet at de angrep et kraftverk i Jizan i Saudi-Arabia.

President Donald Trump er blitt orientert om et rakettangrep i Saudi-Arabia, opplyser presidentens talskvinne Sarah Sanders.

Angrepet mot et avsaltingsanlegg i Saudi-Arabia skjer samtidig som spenningene mellom Iran og USA øker. Iran har forbindelser til houthiene i Jemen, mens USA er alliert med Saudi-Arabia.

