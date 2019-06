Jeremy Hunt skal prøve å vippe Boris Johnson av pinnen

NTB utenriks

Michael Gove fikk færrest stemmer og gikk torsdag kveld ut av striden om å bli leder i det konservative partiet og dermed ny britisk statsminister, men marginen var ikke stor.

I den siste runden med avstemning blant partiets parlamentsmedlemmer fikk Gove 75 stemmer, Hunt fikk 77 og Johnson 160.

Dermed står tidligere utenriksminister og London-ordfører Johnson og nåværende utenriksminister Hunt igjen som de to siste kandidatene.

Reality-TV

– Jeg er dypt beæret over å ha sikret mer enn 50 prosent av stemmene, skrev Johnson i en Twitter-melding da resultatet var klart.

– Jeg ser fram til å komme meg ut i Storbritannia og sette min brexit-plan ut i livet, forene landet og skape en lysere framtid for oss alle, fortsatte han.

Gove luftet på sin side skuffelsen, men sa at han var stolt over valgkampinnsatsen.

– Det har vært en ære å få muligheten til å legge fram en visjon for framtiden til vårt storslåtte land. Mange gratulasjoner til Boris og Jeremy, skrev han.

Lederstriden i det britiske regjeringspartiet omtales av enkelte som noe i nærheten av reality-TV der deltakerne stemmes ut én etter én.

Tidligere torsdag røk Sajid Javid ut, og onsdag var det utviklingsminister Rory Stewart som måtte bite i gresset.

Medlemmene velger

Til helgen starter Johnson og Hunt sin valgkamp blant alle partiets 160.000 medlemmer, som i en uravstemning skal velge hvem som etterfølger Theresa May som partileder og statsminister.

De to kandidatene skal delta på 16 arrangementer rundt om i landet, og det er også mulig at det blir TV-sendte debatter. Brexit ligger an til å bli det aller største temaet.

Johnson har lagt vekt på at Storbritannia må forlate EU på datoen som er satt, 31. oktober, med eller uten skilsmisseavtale. De siste dagene har han imidlertid vært mer forsiktig i sine uttalelser enn tidligere.

Hunt har vært åpen for å utsette datoen for skilsmissen hvis en avtale er innen rekkevidde, men har også gitt uttrykk for vilje til å forlate EU uten en avtale på plass.

Uravstemningen er ventet å ta en måned, og den nye lederen kunngjøres den nest siste uken i juli.