USA hevder iranske miner ble benyttet i tankskip-angrep

NTB utenriks

Den amerikanske marinen viste onsdag fram det som ble hevdet å være en av i alt seks magneter, brukt til å feste den ene av to miner på tankskipet Kokuka Courageous.

Den ene minen eksploderte ikke, og ble ifølge USA fjernet fra skipssiden av soldater fra Den iranske Revolusjonsgarden.

Kommandørkaptein Sean Kido viste onsdag også fram splinter han hevder var fra magnetminen som eksploderte og forårsaket en mindre brann på tankskipet.

Slående likhet

Ifølge Kido viser restene at det var en minetype som produseres av et selskap med bånd til Den iranske Revolusjonsgarden, som ble benyttet.

– Magnetminen som ble benyttet, viser en slående likhet med miner som er vist fram under iranske militærparader, sier han.

Iran nekter

Iran nekter for å ha stått bak sabotasjeaksjonene mot Kokuka Courageous og Frontline-eide Front Altair i Omanbukta 13. juni.

Landet nekter også for å ha fjernet en ueksplodert magnetmine fra det japanske tankskipet, noe USA hevder å ha filmbevis for at mannskapet på et iransk fartøy gjorde.

Mannskapet om bord på Kokuka Courageous har også reist tvil om USAs påstand om at eksplosjonen på tankskipet ble forårsaket av en mine og har fortalt at de så en flygende gjenstand treffe skipssiden. Kido avviser dette.

Fingeravtrykk

– Skadene vi har observert er konsistente med et magnetmineangrep, de er ikke konsistente med at det var et flygende objekt som traff skipet, sier han.

Amerikanske etterforskere har også funnet finger- og håndavtrykk på stedet der de angivelige magnetminene var plassert, og sier at disse kan bli brukt i en eventuell framtidig rettssak der de skyldige stilles til ansvar.

