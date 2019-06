Trump sier USA er forberedt i Iran-konflikten

NTB utenriks

Trump kom med uttalelsen da han møtte reportere tirsdag i Washington. Med den stadig økende spenningen mellom USA og Iran som bakteppe, svarte presidenten på spørsmål om situasjonen.

– Vi er svært forberedt på Iran. Vi får se hva som skjer, svarte Trump til den tilstedeværende pressen, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Hvis du ser på hva de har gjort. Jeg snakker ikke bare om den siste uken. Jeg snakker om en lang periode over flere år. De har vært en terroristnasjon, sa Trump videre.

USA beskylder Iran for å stå bak angrepene på to oljetankere i Omanbukta, noe Iran nekter for. Mandag bestemte også det amerikanske forsvarsdepartementet å sende ytterligere 1.000 soldater til området, «for å sikre amerikanske interesser».

Iran har på sin side opplyst om at de i løpet av kort tid vil nå grensen på 300 kilo anriket uran som er nedfelt i atomavtalen fra 2015. I fjor uttalte president Trump at han ville trekke USA fra denne avtalen, og han innførte samtidig strenge sanksjoner mot Iran.

(©NTB)