SAS-ansatte med krass kritikk av ledelsen

NTB utenriks

– SAS trenger en ny lederstil. Vi vil ha en leder vi kan følge, ikke en sjef, slår rundt 700 ansatte fast i det interne brevet, som svenske SVT har fått tilgang til.

– Vi trykkes ned av en stor og dyr administrasjon som kjører «management by fear», sier en av initiativtakerne til SVT Nyheter.

SAS-piloter over hele Skandinavia streiket i vår i én uke for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Selv om det ble oppnådd enighet om en avtale, ulmer misnøyen blant de ansatte i flyselskapet.

– Medarbeidere er oppgitte over ledelsen og kjenner stor håpløshet. Fly- og bakkepersonalet er ført sammen etter streiken. SAS-ledelsen undervurderer medarbeidernes intelligens. Dette har provosert oss og vendt oss mot ledelsen, sier vedkommende.

Brevskriverne har valgt å være anonyme, av frykt for hvilke følger det ellers kan få for egen stilling i SAS.

Konserndirektør Carina Malmgren Heander, som er «Chief of Staff» med ansvar for HR og kommunikasjon, har ifølge SVT kommentert brevet på SAS' interne nettverk.

– Jeg vil få takke dere for engasjementet, det er herlig å se. Jeg er positiv til at vi har samme mål i tankene: Et i lengden lønnsomt og framgangsrikt SAS, skriver hun.

SVT har bedt om, men ennå ikke fått en kommentar fra SAS-ledelsen.

(©NTB)