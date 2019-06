Nicolas Sarkozy må møte i retten for korrupsjon

NTB utenriks

Det opplyser kilder med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AFP.

Sarkozy anklages for korrupsjon og for å ha forsøkt å påvirke en dommer til å levere ut opplysninger i forbindelse med at han var mistenkt for å ha mottatt ulovlige pengebidrag fra L'Oréal-arvingen Liliane Bettencourt. Han ble senere frikjent i denne saken.

Tidligere i år ble det kjent at Frankrikes ekspresident også er mistenkt for å ha tatt imot nærmere 500 millioner kroner i valgkampbidrag fra Gaddafi-regimet.

Sarkozy har hele tiden benektet anklagene.

