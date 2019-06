Fransk skepsis til Facebooks nye valuta

NTB utenriks

Kryptovaluta vil aldri kunne erstatte nasjonalstatenes valutaer, sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire. Han varsler nå at G7-gruppen skal se på saken.

Gruppen omfatter verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

– Hvis Facebook ønsker å innføre et instrument for transaksjoner, hvorfor ikke? Men det er ikke noe spørsmål om dette kan bli en uavhengig valuta, sier finansministeren til radiokanalen Europe 1. Le Maire sier det må settes en begrensning.

– Det kan ikke og må ikke bli en uavhengig valuta, med alle egenskapene til en uavhengig valuta, sier han, med henvisning til muligheten til å etablere statsgjeld og valutareserver, slik nasjonalstater kan.

– Suverenitetsaspektet må forbli i hendene på nasjonalstatene – og ikke private selskaper som er styrt av private interesser, legger han til.

Garantier må på plass for at kryptovalutaen ikke misbrukes, for eksempel til terrorfinansiering eller illegale aktiviteter, understreker Le Maire.

Frankrike har for tiden presidentskapet i G7-gruppen, og finansministeren sier han har bedt sentralbanksjefene i landene om å legge fram en rapport om saken innen midten av juli.

Her skal det redegjøres for hvilke garantier som må på plass når det gjelder kryptovalutaer.

