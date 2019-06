USA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar

NTB utenriks

Beløpet tilsvarer nær 2,2 milliarder kroner.

Den militære bistanden inngår i utbetalinger på til sammen 1,5 milliarder dollar som USA har gitt Ukraina siden 2014. Det var dette året Russland annekterte Krim-halvøya og krigen brøt ut mellom russiskvennlige separatister og ukrainske regjeringsstyrker øst i landet.

En talsmann for Pentagon framholder at hjelpen vil styrke Ukrainas evne til å forsvare sin territorielle integritet og bidra til et «trygt, velstående, demokratisk og fritt Ukraina».

Nesten 13.000 mennesker er blitt drept i Ukraina siden krigen brøt ut i april 2014.

