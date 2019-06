Tolv døde i jordskjelv i Kina

NTB utenriks

Skjelvet skjedde i utkanten av byen Yibin i Sichuan-provinsen sørvest i Kina mandag kveld. Det ble målt til en styrke på 6 og førte til store skader på bygninger i flere byer. Et hotell i Changning skal ha kollapset og mange veier er i distriktet er ødelagt.

Lokale myndigheter har opplyst at det foreløpig er registrert tolv døde og 134 skadd i jordskjelvet. Over 4.000 innbyggere ble evakuert fra området ettersom mange bygninger er ødelagt eller står i fare for å kollapse.

Jordskjelvets episenter var 16 kilometer under jordoverflaten, og skjelvet ble også registrert av amerikanske US Geological Survey. De målte en styrke på 5,8. En serie etterskjelv ble registrert etter det første og kraftigste.

Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua melder at myndighetene har sendt brannmannskaper og redningspersonell til berørte områder. Videre er det stilt 5.000 telt, 2.000 feltsenger og 20.000 pledd til disposisjon for de jordskjelvrammede.

Sichuan rammes ofte av jordskjelv. Et skjelv med styrke 7,9 i mai 2008 krevde 90.000 menneskeliv.

