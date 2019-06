Kina advarer USA mot å trappe opp i Midtøsten

NTB utenriks

Pandoras eske er et uttrykk hentet fra gresk mytologi, der esken inneholder all verdens ulykke.

Det var Kinas utenriksminister Wang Yi som uttalte seg om det økende spenningsnivået mellom USA og Iran. Han rettet også en oppfordring til Teheran om ikke å legge vekk atomavtalen så lett.

Iranske myndigheter varslet mandag at landets lager av uran vil overstige grensen som er satt i atomavtalen innen ti dager. Regjeringen i Teheran ga allerede i starten av mai beskjed om at de ikke lenger vil respektere de delene av avtalen som handler om lagring av anriket uran og tungtvann. Det skjer etter at USA i fjor trakk seg fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner mot Iran.

USA kunngjorde troppeforflytningen mandag og la samtidig fram bilder som ble presentert som ytterligere bevis på at Teheran har stått bak angrepene på tankskip i Omanbukta i forrige uke.

– Vi ber alle parter om fortsatt å opptre rasjonalt og behersket og ikke foreta seg noe som utløser økt spenning i regionen og åpner Pandoras eske, sa Wang. Han holdt en felles pressekonferanse i Beijing med Syrias utenriksminister Walid Muallem.

– Særlig burde USA endre sin praksis med ekstremt press, sa Wang.

