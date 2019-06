Irland vil forby salg av diesel- og bensinbiler

NTB utenriks

Planen er at 950.000 elbiler og et nettverk av ladestasjoner skal være i bruk i Irland innen forbudet trer i kraft.

Fossilbil-forbudet er ett av en rekke tiltak i en klimaplan som regjeringen la fram mandag. Forbud mot engangsplast, høyere elavgift for bedrifter og større satsing på fornybar energi er også ledd i planen.

Statsminister Leo Varadkar viste til unge menneskers frykt for at «verden vil bli ødelagt i en klima-apokalypse» da planen ble presentert.

– Det trenger ikke skje, det er ikke uunngåelig, sa Varadkar, ifølge avisa Irish Independent.

Et langsiktig mål for regjeringen er at Irlands netto utslipp av klimagasser skal synke til 0 innen 2050.

Mens elbiler fortsatt utgjør en liten del av bilene som selges på verdensbasis, er andelen over 30 prosent i Norge. Dette er den høyeste andelen av verden, og årsaken er omfattende avgiftsfritak og andre insentiver.

