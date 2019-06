EU truer Tyrkia med reaksjoner på boring utenfor Kypros

NTB utenriks

Boringen foregår innenfor Kypros' økonomiske sone, og den er ikke godkjent av de gresk-kypriotiske myndighetene i Nikosia.

Under EUs ministermøte i Luxembourg tirsdag uttrykte ministrene for europeiske saker alvorlig bekymring for det som ble omtalt som ulovlig boreaktivitet. De ba også EU-kommisjonen vurdere konkrete tiltak som kan iverksettes så fort som mulig.

Blant aktuelle tiltak er kutt i bistand til tyrkiske myndigheter, samt avlysning av møter på høyt politisk nivå, opplyser EUs utvidelseskommissær Johannes Hahn.

Han sier at den tyrkiske boringen er uakseptabel.

Tidligere på dagen ba Kypros' president Nikos Anastasiades EU om å ta affære overfor Tyrkia. Han krever at EU-lederne kommer med en klar fordømmelse av de tyrkiske aktivitetene under EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag.

– Vi ønsker en hardere holdning fra EU, sier han til kypriotisk fjernsyn.

Hellas' statsminister Alexis Tsipras stiller seg bak kravet. Tirsdag ringte han til EU-president Donald Tusk og ba om spesifikke tiltak mot Tyrkia hvis boringen ikke opphører.

Eksperter mener at det er store lagre med naturgass i havbunnen utenfor Kypros. Saken har blåst nytt liv i konflikten på øya sørøst i Middelhavet, som siden 1974 har vært delt i en gresk-kypriotisk og tyrkisk-kypriotisk del.

Kun den gresk-kypriotiske delen er anerkjent internasjonalt, og landet har vært medlem av EU siden 2004. Den tyrkisk-kypriotiske delen er kun anerkjent som et eget land av Tyrkia.

Tyrkia nekter Kypros å bore utenfor landets kyst så lenge konflikten på øya ikke er løst.

(©NTB)