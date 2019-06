EU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene

NTB utenriks

Den tyske avgiften er vedtatt, men har ennå ikke trådt i kraft. Den innebærer at pengene blir krevd inn fra alle bilister, men at tyske bilførere blir kompensert i form av en nedjustering av årsavgiften.

Den såkalte infrastrukturavgiften har vært en viktig politisk sak for statsminister Angela Merkels koalisjonsregjering.

Nabolandet Østerrike har med støtte fra Nederland brakt saken inn for EU-domstolen. De argumenterte for at praksisen diskriminerte bilister fra andre medlemsland og fikk altså medhold.

Det er uvanlig at andre medlemsland klager slike saker inn for domstolen. Det gjøres vanligvis av EU-kommisjonen.

(©NTB)