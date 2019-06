Steinsprenging utløste lite jordskjelv i Kina

NTB utenriks

Ifølge det kinesiske jordskjelvsenteret ble det mandag kveld lokal tid registrert et jordskjelv med en styrke på 1,3 i byen Hunchun i den nordøstlige Jilin-provinsen.

Byen ligger rett ved grensen til Nord-Korea, og rystelsene fikk fart på spekulasjoner om hvorvidt regimet i Pyongyang igjen hadde foretatt en atomprøvesprengning. For det har flere ganger tidligere skjedd at nordkoreanske prøvesprengninger har utløst små jordskjelv i Kina.

Men denne gangen viste det seg at det var et kinesisk selskap som hadde detonert to sprengladninger for å knuse stein. Det kunne myndighetene i Hunchun opplyse etter en stund.

(©NTB)