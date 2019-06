Lite jordskjelv etter mulig eksplosjon ved grensen mellom Kina og Nord-Korea

NTB utenriks

Ifølge det kinesiske jordskjelvsenteret ble det klokka 19.38 lokal tid registrert et skjelv med en styrke på 1,3 i byen Hunchun i den nordøstlige Jilin-provinsen. Byen ligger rett ved grensen til Nord-Korea.

Meldingen om skjelvet kom kun én time etter at det ble kjent at Kinas president Xi Jinping skal besøke Nord-Korea torsdag og fredag denne uken. Det er første gang på 14 år at en kinesisk leder besøker Nord-Korea.

Det er fortsatt uklart hva som kan ha forårsaket den antatte eksplosjonen eller hvor den inntraff, men tidligere har Nord-Koreas atomprøvesprengninger ført til rystelser og små jordskjelv i Kina.

I september 2017 ble det registrert et skjelv med en styrke på 6,3 i Kina etter at det nordkoreanske regimet gjennomførte en prøvesprengning ved atomanlegget Punggye-ri.

