Iran: Atomavtalen brytes innen ti dager

NTB utenriks

Talsmannen Behrouz Kamalvandi uttalte seg under en TV-overført pressekonferanse med lokale journalister på tungtvannsanlegget Arak. Han sa også at Iran har behov for uran som er anriket opp til 20 prosent, noe som bare er et lite skritt unna våpenkvalitet.

Kunngjøringen ses som en bekreftelse på at Iran nå er fast bestemt på å bryte atomavtalen som ble inngått med en rekke stormakter i 2015. Etter at president Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg fra avtalen og innføre nye sanksjoner mot Iran, har den stått stadig svakere.

Sanksjonene har rammet Irans økonomi hardt.

Utviklingen skjer etter at to oljetankere, blant dem Frontline-skipet Front Altair, ble rammet av eksplosjoner i Omanbukta utenfor den iranske kysten i forrige uke. Amerikanske myndigheter var raskt ute med å plassere skylden for angrepet på Iran.

Kamalvandi innrømmer at landet allerede har firedoblet sin produksjonen av lavanriket uran, og sier Teheran vil øke anrikningsgraden etter behov. En anrikningsgrad på 3,67 prosent er tillatt etter atomavtalen.

Ifølge talsmannen trenger Iran uran som er anriket til 5 prosent til atomkraftverket i Bushehr i sør, men også 20 prosent til en forskningsreaktor i Teheran.

(©NTB)