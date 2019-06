Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter

NTB utenriks

Nordea bekrefter at politiet var på besøk onsdag i forrige uke og at det skjedde i forbindelse med en gransking av bankens internasjonale avdeling.

-Vi samarbeider fullt ut med politiet for å sikre at de har adgang til alle relevante opplysninger. Ut over det har vi ingenting å tilføye, skriver Frank Vang-Jensen til Børsen. Han er sjefen for Nordea i Danmark.

Det har tidligere vært omtalt at milliarder av kroner i suspekte transaksjoner har gått gjennom denne avdelingen ved Vesterport i København.

Avdelingen ble stengt i 2014.

