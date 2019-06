Amnesty ber Egypt etterforske Mursis død

NTB utenriks

– Vi ber egyptiske myndigheter gjennomføre en upartisk, grundig og åpen etterforskning av omstendighetene rundt Mursis død, deriblant det at han satt på isolasjonscelle og var isolert fra omverdenen, skriver Amnesty på Twitter, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Amnesty ber også om en etterforskning av hva slags helsehjelp Mursi mottok, samtidig som organisasjonen krever at de som eventuelt hadde ansvar for den dårlige behandlingen, blir stilt til ansvar.

Mursi tilhørte Det muslimske brorskapet og ble Egypts første demokratisk valgte president da han i 2012 vant valget etter massedemonstrasjonene året før.

Han ble avsatt og pågrepet i et militærkupp ett år senere.

Magdalena Mughrabi, visedirektør for Amnestys Midtøsten-avdeling, sier at dødsfallet reiser alvorlige spørsmål om hvordan Mursi ble behandlet i fangenskap.

Sist gang Mursi så noen i familien sin skal ha vært i september 2018. En måned senere ble en av sønnene hans pågrepet. Han skal ikke ha møtt noen av forsvarerne sine siden november 2017.

Det muslimske brorskapet anklaget mandag egyptiske myndigheter for å ha sørget for at den avsatte presidenten led en «langsom død».

– De satte ham på isoleringscelle i over fem år, begrenset tilgangen på medisin og ga ham dårlig mat. De nektet leger og advokater og selv familien å kommunisere med ham. De tok fra ham de mest grunnleggende menneskerettigheter. Målet var å drepe ham langsomt, heter det i en uttalelse fra Brorskapets Frihet- og rettferdighetsparti.

