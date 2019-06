USA hevder Iran prøvde å skyte ned amerikansk drone

NTB utenriks

Ifølge kunngjøringen var dronen på oppdrag og hadde observert det norskeide tankskipet Front Altair mens det sto i brann i Omanbukta etter eksplosjonen onsdag. Dronen var på vei for å gjøre observasjoner rundt det andre tankskipet som skal ha blitt angrepet, japanske Kokuka Courageous.

Ifølge oberstløytnant Earl Brown i det amerikanske militæret skal det amerikanske droneflyet ha blitt forsøkt skutt ned av et modifisert iransk SA-7 bakke-til-luft-missil, minutter etter at dronen var over Front Altair.

Brown sier en analyse av situasjonen tyder på at avfyringen av missilet var et forsøk på å sørge for at dronen ikke fikk overvåket det andre tankskipet.

USA har allerede anklaget Iran for å stå bak angrep mot de to tankskipene og hevder å ha bevis for dette. Bevis de har framlagt, er overvåkingsvideo og -bilder der iranske fartøy angivelig fjerner en udetonert mine fra skroget til det japanske tankskipet.

Iran har avfeid anklager om at de har angrepet tankskipene og forsøkt å fjerne noe fra dem i etterkant.

