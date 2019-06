Netanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler

NTB utenriks

Sarah Netanyahu ble søndag funnet skyldig i å ha utnyttet en feil begått av en annen person. Hun er dømt til å betale bot og erstatning som del av en tilståelsesavtale hun inngikk med påtalemyndigheten og som domstolen godkjente.

Boten er på 10.000 shekel og erstatningen på 45.000 shekel, til sammen rundt 130.000 kroner. Hun ba domstolen om å få betale erstatningen over ni avdrag, noe hun fikk aksept for.

Domstolen godtok en tilståelsesavtale hun inngikk med påtalemyndigheten der hun kom med innrømmelser på mindre alvorlige tiltalepunkter. Beløpet hun var opprinnelig tiltalt for å ha misbrukt, over 800.000 kroner, ble halvert.

– Avtalen som er inngått mellom partene er verdig. Den gjenspeiler på riktig vis handlingene og alvorligheten i saken, sa dommer Avital Chen under domsavsigelsen.

60 år gamle Sara Netanyahu ble først tiltalt i juni i fjor for svindel og tillitsbrudd ved å ha kjøpt catering-måltider fra dyre restauranter, til tross for at det fantes en kokk som arbeidet i fulltidsstilling i statsministerboligen.

Hennes forsvarer Yossi Cohen sa til retten at hans klient allerede har blitt straffet tungt i mediene.

– Fire år med fæle lekkasjer og sverting har utgjort en umenneskelig straff. Ingen annen person kunne ha holdt ut med dette. Denne kvinnen er laget av stål, sa Cohen.

