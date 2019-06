Boeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer

NTB utenriks

Dennis Muilenburg sier til pressen i Paris søndag at Boeings kommunikasjon «ikke var konsekvent» og legger til at det er uakseptabelt.

USAs luftfartsmyndigheter har kritisert Boeing for at de i over ett år unnlot å fortelle myndighetene at en sikkerhetsindikator i Max-cockpiten ikke virket.

Flygere har reagert kraftig på at selskapet ikke fortalte dem om en ny programvare, som har blitt pekt på som en mulig faktor bak flystyrtene i Indonesia og Etiopia. Det var til sammen 346 mennesker som mistet livet i styrtene.

Muilenburg lover søndag full åpenhet og ydmykhet i arbeidet med å få Boeing-modellen på vingene igjen. Uttalelsene kom i forbindelse med flystevnet Paris Air Show, som startet i den franske hovedstaden søndag.

Boeings 737 Max-fly ble satt på bakken verden over i kjølvannet av den siste flystyrten, som skjedde i Etiopia 10. mars.

(©NTB)