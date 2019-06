Hongkongs leder varsler kunngjøring

NTB utenriks

Lam har varslet pressekonferanse klokken 15 lokal tid, heter det i en kort uttalelse fra myndighetene i Hongkong.

Det oppgis ingen detaljer om hva Lam planlegger å si, men flere medier, blant dem South China Morning Post og Sing Tao, melder at hun kan komme til å skrote et lovforslag som muliggjør en utleveringsavtale med Kina. Lovforslaget har ført til enorme demonstrasjoner den siste uken.

Voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter forrige helg og onsdag denne uken førte til at behandlingen av den omstridte lovendringen ble utsatt på ubestemt tid av Hongkongs lovgivende forsamling.

Lam, som er innsatt av Kinas president Xi Jinping, har fram til nå likevel stått fast på at lovendringen som muliggjør utlevering av mistenkte i straffesaker til Kina, vil bli en realitet.

Mange er bekymret for at en slik lov i praksis vil åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på det kinesiske rettsvesenet.

Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre og et eget rettsvesen.

