USA: Iran fjernet udetonert mine fra tankskip

Hele fire kilder i det amerikanske statsapparatet bekrefter torsdag overfor CNN at det finnes materiale som skal vise at Iran var involvert.

Videoen er ifølge én av kildene tatt av et amerikansk militærfly og viser et iransk fartøy som beveger seg langs et av de ødelagte tankskipene. Videoen skal vise at en person om bord på den lille båten fjerner en udetonert mine.

Japanskeide Kokuka Courageous er et av de to tankskipene som angivelig ble angrepet i Omanbukta torsdag, der det andre skipet er norskeide Front Altair.

USAs utenriksminister Mike Pompeo var raskt ute med å anklage Iran for å ha angrepet tankskipene.

– Dette bygger på etterretning, på våpnene som ble benyttet, på hvilken ekspertise som trengs for å gjennomføre en slik operasjon og på tidligere iranske angrep mot skipsfart, sa Pompeo under en pressekonferanse.

