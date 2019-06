Trump: – Iran er en terror-nasjon

NTB utenriks

– Iran gjorde det, sa Trump til TV-kanelen Fox News fredag.

Presidenten kalte Iran en «terror-nasjon» og sa at USA har avslørt at Iran er ansvarlige for angrepene.

Torsdag hevdet også USAs utenriksminister Mike Pompeo at Iran sto bak eksplosjonene som rammet tankskipene. Det amerikanske militæret har offentliggjort en video som angivelig viser iranske soldater som fjerner en udetonert mine fra skipet Kokuka Courageous.

Det andre skipet som ble rammet av eksplosjoner, Front Altair, er eid av John Fredriksens rederi Frontline.

Myndighetene i Iran har avvist de amerikanske anklagene. Etter eksplosjonene på Front Altair, som begynte å brenne, ble mannskapet tatt om bord i et iransk marineskip og satt i land i Iran.

