250.000 i Pride-parade i Tel Aviv

– Vi har alle gjort oss fortjent til retten til å heve våre stemmer og komme hit og si at etter den lange reisen vi har tilbakelagt, så er det fortsatt mye som gjenstår, sa Tel Avivs ordfører Ron Huldai til folkemengden.

Det er bred støtte til lhbtq-personers rettigheter i det israelske storsamfunnet, men likekjønnede par har fortsatt ikke lov til å gifte seg og har problemer med adopsjon og surrogati.

– Jeg lover dere at vi ikke kommer til å gi opp, og at vi vil fortsette kampen inntil det er full likestilling i staten Israel, sa ordføreren ifølge nettavisen ynet.

Gjorde narr

Aldri før har så mange deltatt i pride-paraden, som i år tok til orde for fulle og like rettigheter til lesbiske, homofile, bifile, trans og queer, ifølge den israelske avisa Haaretz.

– Hver dag føles som du er alene i kampen. Denne begivenheten gir styrke, sier den 21 år gamle israeleren Ofek Grossmann.

Noen av deltakerne bar på skilt som gjorde narr av statsminister Benjamin Netanyahus sterkt høyreorienterte, religiøse regjering for å begrense likekjønnede ekteskap og foreldrerettigheter.

– Homofobi starter i regjeringskorridorene, ropte en gruppe unge demonstranter.

Religiøs lov

Ultraortodokse partier som har betydelig innflytelse over statlige anliggender som berører jødisk religion, mener homoseksualitet er i strid med jødisk religiøs lov.

Bred kulturell toleranse for lhbtq-personer har imidlertid gjort Israel, og spesielt Tel Aviv, til et populært reisemål for skeive. Kontrasten er enorm til resten av Midtøsten, hvor de som uttrykker en annen seksuell legning, ofte risikerer forfølgelse.

Kritikere anklager myndighetene for såkalt «rosavasking», eller å bruke toleransen for en liberal lhbtq-kultur i kampanjer for avlede oppmerksomhet fra krenkelsene av palestinernes rettigheter.

Australieren Yoni Kozmiski, en 31 år gammel turist som sier han reiser verden rundt for å delta på pride-parader, beskriver Tel Aviv som høydepunktet.

– Det er ikke en tilskuersport. Alle går. Det er skikkelig inkluderende.

