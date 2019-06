NTB utenriks

– Amerikanske marinestyrker i regionen mottok to separate nødmeldinger klokken 6.12 lokal tid og klokken 7, heter det i en uttalelse fra den amerikanske marinens femte flåte.

Skip fra USAs marine bistår i situasjonen, ifølge uttalelsen torsdag.

Ubekreftede meldinger går ut på at to tankskip i Omanbukta skal være utsatt for et torpedoangrep. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg står det John Fredriksen-eide tankskipet Front Altair i brann.

(©NTB)