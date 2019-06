Tilsynsorgan ber Trump sparke Conway

NTB utenriks

Office of Special Counsel (OSC), som er et føderalt uavhengig tilsynsorgan, mener Conway ved en rekke anledninger har brutt den såkalte Hatch-loven.

Ansatte i Det hvite hus har i henhold til loven begrenset politisk handlingsrom og kan ikke benytte sin offisielle autoritet til å påvirke valg.

Tilsynsorganet mener Conway har brutt loven ved å ytre seg kritisk om demokrater som kjemper om å bli partiets presidentkandidat, blant dem Joe Biden, Bernie Sanders og Seth Moulton.

– Sett i lys av at Conway flere ganger har begått overtredelser og utvist likegyldighet for loven, anbefaler OSC at hun blir fjernet fra føderal tjeneste, heter det i uttalelsen fra tilsynet.

I et brev til Trump skriver spesialkonsulent Henry Kerners at det vil sende et signal til andre i tilsvarende posisjoner dersom Conway ikke blir straffet.

Det hvite hus har så langt avfeid rapporten og mener den bør trekkes tilbake. Trumps talsmann Steven Groves sier tilsynets beslutning er «uten sidestykke» og bryter med Conways ytringsfrihet og rett til en rettferdig prosess.

Conway selv har ikke ønsket å kommentere oppfordringen fra OSC.

