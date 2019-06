Sjuende offer trolig funnet i drapssaken som ryster Kypros

NTB utenriks

Antall drepte i saken er nå oppe i sju. Kypros har aldri hatt en lignende drapssak.

Dykkere søkte onsdag i et basseng i et steinbrudd og fant kofferten, opplyser en talsperson for politiet til den kypriotiske TV-kanalen RIK torsdag morgen.

Det skal ha vært en død jente i kofferten. Tirsdag ble en død kvinne funnet. Hun var trolig fra Filippinene, men liket skal obduseres før endelige konklusjoner kan trekkes.

Den antatte gjerningsmannen er en 35 år gammel kaptein i nasjonalgarden. Han har hittil tilstått sju drap, og sju døde er funnet, fem kvinner og to barn. De skal være fra Asia og Romania, kvinnene skal ha vært hushjelper på Kypros.

Saken har preget øya siden april. Det har blant annet vært reist kritikk mot myndighetene fordi ofrene hadde lav sosial status, var utlendinger og derfor ikke skal ha blitt fulgt opp skikkelig da de ble meldt savnet fra 2016.

Kritikken medvirket til at justisministeren gikk av i mai, og landets politisjef ble sagt opp kort tid etter.

