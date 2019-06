Sjøfartsdirektoratet hever sikkerhetsnivået for norske skip i Omanbukta

NTB utenriks

Direktoratet opplyser at det er fem norske skip som befinner seg i området.

Sjøfartsdirektoratet hever sikkerhetsnivået for norske skip fra nivå én til nivå to, som er det nest høyeste nivået. Det betyr at skipene iverksetter tiltak i henhold til skipenes sikringsplaner.

– Vi følger situasjonen nøye og er i tett dialog med næringsorganisasjoner og andre aktuelle myndigheter, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet ba tidligere torsdag norske skip om å utvise høy aktsomhet og årvåkenhet i Omanbukta-regionen etter angrepet torsdag og Fujairah-angrepene 12. mai.

– Selv om det ikke er full klarhet i bakgrunnen for disse angrepene er Sjøfartsdirektoratets råd, med bakgrunn i dagens hendelse, å inntil videre å holde god avstand til iransk farvann, heter det i en pressemelding.

Torsdag morgen klokken 6.03 ble det Marshall Island-flaggede skipet Front Altair angivelig angrepet mellom Emiratene og Iran. Det er rapportert om tre detonasjoner på skipet.

Mannskapet skal ha kommet seg om bord i et forbipasserende skip og skal ikke være skadd.

Front Altair er ikke norskregistrert, men er eid av John Fredriksens rederi Frontline.

(©NTB)