Pompeo anklager Iran for angrep mot tankskip

Oljetankeren Front Altair, som eies av John Fredriksens rederi Frontline, ble rammet av flere eksplosjoner og begynte å brenne torsdag.

Den Panama-registrerte tankeren Kokuka Courageous ble også rammet av eksplosjoner og fikk skader på skroget.

Besetningen på de to tankskipene ble evakuert og slapp fra dramaet uten skader. Det var ingen norske besetningsmedlemmer om bord i Front Altair.

Ukjent årsak

Administrerende direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management sier i en uttalelse til NTB at de ikke kjenner årsaken til eksplosjonen på Front Altair.

Andre kilder opplyser at tankskipet ble utsatt for et angrep.

– Vi kan bekrefte at det har vært et angrep. Det har vært en eksplosjon om bord på det norskeide fartøyet, sier Nasser Selim, talsmann for kystvakta i Oman, til Dagbladet.

Anklager Iran

Hendelsen skjedde ifølge Selim i iransk farvann, og USAs utenriksminister Mike Pompeo anklager Iran for å ha stått bak.

– USAs vurdering er at Iran er ansvarlige for disse angrepene, sa Pompeo under en pressekonferanse.

– Dette bygger på etterretning, på våpnene som ble benyttet, på hvilken ekspertise som trengs for å gjennomføre en slik operasjon og på tidligere iranske angrep mot skipsfart, sa han.

Iran nekter

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif nekter for at Iran har noe med angrepene å gjøre og kaller dem mistenkelige.

Zarif viser til at det skjedde samtidig med at Japans statsminister Shinzo Abe satt i møte med Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei.

Japan er en av Irans største oljekunder, til tross for USAs trusler om sanksjoner mot enhver som kjøper olje fra landet.

USA har også anklaget Iran for å ha stått bak sabotasjeaksjoner mot fire skip i Omanbukta i forrige måned, blant dem norskeide Andrea Victory.

Iranske myndigheter nektet også for dette og har krevd uavhengig gransking.

Sikkerhetsrådet

USA sammenkalte torsdag Sikkerhetsrådet for å diskutere utviklingen i Midtøsten.

– Iran forblir den mest betydelige trusselen mot fred og sikkerhet i regionen, og landet er involvert i en rekke ondsinnede aktiviteter i regionen, sa USAs fungerende FN-ambassadør Jonathan Cohen før møtet.

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Egypts tidligere utenriksminister Ahmed Aboul Gheit, retter også en anklagende pekefinger mot Iran.

– Verdenssamfunnet må sende et utvetydig og klart svar til våre naboer om at undergravende aktiviteter ikke lenger er akseptable, sa han.

Guterres bekymret

FNs generalsekretær António Guterres frykter økt spenning i Midtøsten som følge av torsdagens hendelse.

– Det er med dyp bekymring jeg har registrert morgenens sikkerhetshendelse i Hormuz-stredet. Jeg fordømmer på det sterkeste ethvert angrep mot sivile fartøy, sier Guterres.

– De faktiske forhold må på bordet og det må klargjøres hvem som står bak. Om det er noe verden ikke har råd til, så er det en større konfrontasjon i Golfregionen, sier han.

Skjerpet retorikk

President Donald Trump har de siste månedene trappet opp retorikken mot Iran og anklager landet for å utgjøre en økende trussel mot amerikanske og vestlige interesser.

I forrige måned sendte USA et hangarskip og bombefly til regionen, og de kommende ukene vil 1.500 amerikanske soldater følge etter.

Målet er å sende et klart budskap til Iran om at «ethvert angrep på amerikanske eller alliertes interesser vil bli møtt med nådeløs kraft», opplyste hans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Bolton har i flere tiår tatt til orde for at USA bør angripe Iran militært, blant annet i et innlegg under tittelen «Bomb Iran» i The New York Times i 2015.

