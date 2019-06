Pompeo: Iran angrep tankskip

NTB utenriks

– USAs vurdering er at Iran er ansvarlige for disse angrepene, sa Pompeo under en pressekonferanse.

– Dette bygger på etterretning, på våpnene som ble benyttet, på hvilken ekspertise som trengs for å gjennomføre en slik operasjon og på tidligere iranske angrep mot skipsfart, sa han.

– Faktum er at ingen gruppe som opererer i området har de nødvendige ressurser eller ferdigheter til å gjennomføre noe som er så sofistikert, la Pompeo til.

Det er fortsatt uklart hva som forårsaket eksplosjonene om bord i Front Altair og Kokuka Courageous i Omanbukta, og Pompeo la ikke fram beviser for påstanden om at Iran sto bak.

Front Altair eies av John Fredriksens Bermuda-registrerte rederi Frontline. Norskfødte Fredriksen er selv kypriotisk statsborger.

Iran nekter for å ha noe med hendelsene å gjøre og kaller dem mistenkelige

(©NTB)