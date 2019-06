Guterres advarer mot konfrontasjon i Golfen

NTB utenriks

Uttalelsen kom i etterkant av de angivelige angrepene mot de to tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous i Omanbukta torsdag.

Front Altair eies av John Fredriksens Bermuda-registrerte rederi Frontline. Norskfødte Fredriksen er selv kypriotisk statsborger.

I sin uttalelse tar Guterres sterk avstand og fordømmer det han omtaler som «sikkerhetshendelser» i et farvann som er viktig for transport av olje.

Hendelsene kommer kun to måneder etter at fire tankskip ble utsatt for sabotasje i det samme området.

(©NTB)